За легендами, святий Миколай походив із багатої християнської сім'ї. Тому коли виріс, то став дуже щедрою людиною. Миколай допомагав нужденним, але робив це таємно. Час від часу приносив їм у будинки їжу, теплі речі, іграшки. Сьогодні 24 Канал розкаже про те, як та коли відзначають День святого Миколая у світі.

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День святого Миколая в різних країнах

Здебільшого люди з різних країн світу відзначають День святого Миколая 6 грудня. Однак, в Албанії, Греції, Сербії та Болгарії це свято випадає на 5 грудня. Цікаво, що там дітям не дарують подарунки. Люди в цей день постять, а після півночі влаштовують великий банкет.

В Нідерландах діти перед Днем святого Миколая чистять взуття та розставляють його перед каміном або дверима. Є ті, що кладуть трохи сіна для помічника Миколая – Амеріго. Серед подарунків, які отримують діти в цей день, є вершкові льодяники, шоколад та поросятка з марципана.

Подарунки на День святого Миколая / Фото Pixabay

До Франції та Італії Миколай приходить 6 грудня. Французьким дітям дідусі, бабусі та батьки за тиждень до свята розказують історії та легенди, пов'язані зі святим. А от в Італії день святого Миколая популярний серед незаміжніх жінок. Проте в деяких провінціях діти все ж таки отримують подарунки.

У Німеччині діти перед святом розвішують усюди шкарпетки або черевички, щоб Миколай поклав туди подарунки. Той, хто цілий рік був нечемний, на ранок отримує різку, замість іграшок та солодощів.