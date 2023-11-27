По легендам, святой Николай происходил из богатой христианской семьи. Поэтому когда вырос, стал очень щедрым человеком. Николай помогал нуждающимся, но делал это тайно. Время от времени приносил им в дома еду, тёплые вещи, игрушки. Сегодня 24 Канал расскажет о том, как и когда отмечают День святого Николая в мире.

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День святого Николая в разных странах

В большинстве своем люди из разных стран мира отмечают День святого Николая 6 декабря. Однако в Албании, Греции, Сербии и Болгарии этот праздник выпадает на 5 декабря. Интересно, что там детям не дарят подарки. Люди в этот день постятся, а после полуночи устраивают большой банкет.

В Нидерландах дети перед Днем святого Николая чистят обувь и расставляют ее перед камином или дверью. Есть те, что кладут немного сена для помощника Николая – Америго. Среди подарков, которые получают дети в этот день, есть сливочные леденцы, шоколад и свинки из марципана.

Подарки на День святого Николая / Фото Pixabay

Во Францию и Италию Николай приходит 6 декабря. Французским детям дедушки, бабушки и родители за неделю до праздника рассказывают истории и легенды, связанные со святым. А вот в Италии день святого Николая популярен среди незамужних женщин. Однако в некоторых провинциях дети все же получают подарки.

В Германии дети перед праздником развешивают повсюду носки или ботиночки, чтобы Николай положил туда подарки. Тот, кто целый год плохо себя вел, к утру получает резку, вместо игрушек и сладостей.