З Днем митної служби України: найщиріші привітання у прозі та віршах

День митника присвячений працівникам, які працюють на рубежах України та слідкують за дотриманням порядку в переміщенні транспорту та товарів через кордон та стягують за це збори.

Своє професійне свято митники відзначають 25 червня. Цього дня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон про митну справу в Україні. Привітайте знайомих митників красивими побажаннями у прозі та віршах від 24 Каналу.

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Привітання з Днем митника у прозі

Вітаю з Днем митника України та від щирого серця бажаю не втрачати пильності на своєму посту, завжди бути вірним стражем закону і порядку на кордоні, не знати втоми та зневіри, успіхів у роботі та удачі на життєвому шляху.

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З Днем митника, наші дорогі Вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними й витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!"

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Тільки від вас залежить економічне становище України і її безпека. Ви – митники, стоїте на сторожі країни. Я вітаю вас з професійним святом і бажаю, щоб ваша робота приносила тільки задоволення.

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Завдяки митниці контрабанда і погані товари ніколи не потраплять на прилавки наших магазинів. Ми вдячні вам, митники. І бажаємо яскравих і сонячних днів, хорошої служби й добробуту.

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У свято День митниці, людям цієї професії хочеться побажати здоров’я, щастя, спокою і терпіння. Щоб кожна ваша робоча зміна проходила тихо і мирно, без пригод, щоб ви завжди поверталися до своїх рідних. Ви сміливі, сильні, мужні. Спасибі вам за все. Ми вами пишаємося!

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Тому, хто стоїть на варті держави, тому, чиї очі подібні до рентгену, в День митника я адресую свої привітання! Нехай для опису твого життя підходять тільки найяскравіші й кращі епітети, а щастя, зігріваючи серце, не вимірюється ніякими заходами!

Привітання з Днем митника у віршах

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п'ятірку!

***

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні та вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

Зі святом, митники!

Ваш нелегкий труд!

Але контрабандисти повз не пройдуть!

Знаємо: тільки за законом можуть бути завезені

Іноземні товари у рубежі рідної країни!

І за межі батьківщини не пронести корсарам

Законом заборонені до вивозу товари!

***

Митник нам завжди в пригоді,

Він працює в непогоді.

Знає що і де ховають,

І на чому заробляють.

Ми ж Вас хочемо вітати –

І добра Вам побажати,

Випить з Вами по 100 грамів,

Двісті баксів - Вам і Нам!

***

З професійним святом сьогодні митників вітаємо,

Успіхів в нелегкій праці вам усім бажаємо,

З вами наш кордон захищений від контрабандистів,

А казна держави повниться від справ ваших митних,

Від неякісних продуктів ви нас бережете,

Імідж неньки України завжди стережете.

Тож удачі вам в роботі, горіння й натхнення,

Від людей поваги вам, від долі - везіння!