Свое профессиональный праздник таможенники отмечают 25 июня В этот день 1991 Верховная Рада приняла Закон о таможенном деле в Украине. Поздравьте знакомых таможенников красивыми пожеланиями в прозе и стихах от 24 Канала.
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Поздравление с Днем таможенника в прозе
Поздравляю с Днем таможенника Украины и от всей души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка на границе, не знать усталости и уныния, успехов в работе и удачи на жизненном пути.
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С Днем таможенника, наши дорогие Стражи границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть частыми станут слова: "Таможня дает добро!"
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Только от вас зависит экономическое положение Украины и его безопасность. Вы – таможенники, стоите на страже страны. Я поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю, чтобы ваша работа доставляла только удовольствие.
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Благодаря таможне контрабанда и плохие товары никогда не попадут на прилавки наших магазинов. Мы благодарны вам, таможенники. И желаем ярких и солнечных дней, хорошей службы и благополучия.
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В праздник День таможни, людям этой профессии хочется пожелать здоровья, счастья, покоя и терпения. Чтобы каждое ваше рабочее изменение проходило тихо и мирно, без приключений, чтобы вы всегда возвращались к своим родным. Вы смелы, сильны, мужественны. Спасибо вам за все. Мы гордимся вами!
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Тому, кто стоит на страже государства, тому, чьи глаза похожи на рентген, в День таможенника я адресую свои поздравления! Пусть для описания твоей жизни подходят только самые яркие и лучшие эпитеты, а счастье, согревая сердце, не измеряется никакими мерами!
Поздравление с Днем таможенника в стихах
На границе вы заслон
Ставите надежный,
Чтобы к нам не поступил
Еще и товар недостойный.
В казну государства тоже
Кладете копейку,
Нелегкую работу эту
Делайте на пятерку!
***
Работники таможни – люди особые,
Хотя души их нежны и уязвимы:
Напряженность дает о себе знать,
Ибо в их жизни все наоборот –
Когда вся страна что-то празднует,
Тогда таможенник упорно работает,
Когда ночью все ложатся спать,
Таможенник начнет грузы проверять
Да рад он! Ибо ко всему привыкший
Трудяга ответственный – таможенник!
***
Службу государственную таможенник несет,
Лишнего вор не провезет.
Что в чемоданах, в грузовых вагонах
Проверяют люди в погонах.
В день этот праздничный
Примите приветствие
Поздравляем с Днем таможенника
Пусть сбудутся все желания!
***
С праздником, таможенники!
Ваш нелегкий труд!
Но контрабандисты мимо не пройдут!
Знаем: только по закону могут быть завезены
Иностранные товары в рубеже родной страны!
И за пределы родины не пронести корсарам
Законом запрещены к вывозу товары!
***
Таможенник нам всегда пригодится,
Он работает в непогоде.
Знает что и где хоронят,
И в чем зарабатывают.
Мы же Вас хотим приветствовать –
И добра Вам пожелать,
Выпить с Вами по 100 граммов,
Двести баксов – Вам и Нам!
***
С профессиональным праздником сегодня таможенников поздравляем,
Удачи в нелегком труде вам всем желаем,
С вами наша граница защищена от контрабандистов,
А казна государства полнится от дел ваших таможенных,
От некачественных продуктов вы нас бережете,
Имидж матери Украины всегда берегете.
Так что удачи вам в работе, горение и вдохновение,
От людей уважения вам, от судьбы – везение!