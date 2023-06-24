24 июня верующие православной церкви чествуют апостолов Варфоломея и Варнаву от 70, сообщает 24 Канал. Они посвятили свою жизнь проповедованию христианства.
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Апостол Варфоломей был родом из Каны Галилейской, он один из 12 апостолов Христа. После вознесения Господа Варфоломей проповедовал в разных странах и имел дары исцеления.
Апостол Варнава был среди избранных 70 учеников Иисуса Христа. Его особым даром считали утешение – Варнава всегда находил удачное слово для поддержки. И Варнава, и Варфоломей погибли как мученики.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено рвать траву или срывать полевые цветы.
- Нельзя ссориться с родными сегодня.
- День неудачен для новых начинаний и дальних поездок.
- Сегодня лучше не стричь волосы.
Приметы на 24 июня
- Теплые ночи обещают хороший урожай плодовых деревьев.
- Бутылки шиповника не раскрылись – будет дождь.
- Рябина расцвела – осенью ждите грибы.
- Пчелы и бабочки летают у деревьев – дождя не ждите.
- Утки ныряют и купаются в воде – может пойти ливень.
День в Украине и мире
Международный день феи. Этот праздник был создан, чтобы развлечь детей и взрослых. В этот день можно поинтересоваться историей мифических персонажей и что они означали в разных культурах.
Международный день осведомленности о сколиозе. Событие основали в Великобритании, чтобы повысить информированность общества.