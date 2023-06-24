24 червня віряни православної церкви вшановують апостолів Варфоломія та Варнаву від 70, повідомляє 24 Канал. Вони присвятили своє життя проповідуванню християнства.
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Апостол Варфоломій був родом з Кани Галілейської, він один з 12 апостолів Христа. Після вознесіння Господа Варфоломій проповідував у різних країнах і мав дари зцілення.
Апостол Варнава був серед обраних 70 учнів Ісуса Христа. Його особливим даром вважали втішення – Варнава завжди знаходив вдале слово для підтримки. І Варнава, і Варфоломій загинули як мученики.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено рвати траву чи зривати польові квіти.
- Не можна сваритися з рідними сьогодні.
- День невдалий для нових починань та далеких поїздок.
- Сьогодні краще не стригти волосся.
Прикмети на 24 червня
- Теплі ночі обіцяють гарний врожай плодових дерев.
- Пуп'янки шипшини не розкрилися – буде дощ.
- Горобина розквітла – восени чекайте на гриби.
- Бджоли та метелики літають біля дерев – дощу не чекайте.
- Качки пірнають та купаються у воді – може піти злива.
День в Україні та світі
Міжнародний день феї. Це свято створили, щоб розважити дітей та дорослих. У цей день можна поцікавитись історією виникнення міфічних персонажів та що вони означали в різних культурах.
Міжнародний день поінформованості про сколіоз. Подію заснували у Великій Британії, щоб підвищити проінформованість суспільства.