24 червня віряни православної церкви вшановують апостолів Варфоломія та Варнаву від 70, повідомляє 24 Канал. Вони присвятили своє життя проповідуванню християнства.

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Апостол Варфоломій був родом з Кани Галілейської, він один з 12 апостолів Христа. Після вознесіння Господа Варфоломій проповідував у різних країнах і мав дари зцілення.

Апостол Варнава був серед обраних 70 учнів Ісуса Христа. Його особливим даром вважали втішення – Варнава завжди знаходив вдале слово для підтримки. І Варнава, і Варфоломій загинули як мученики.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день заборонено рвати траву чи зривати польові квіти.
  • Не можна сваритися з рідними сьогодні.
  • День невдалий для нових починань та далеких поїздок.
  • Сьогодні краще не стригти волосся.

Прикмети на 24 червня

  • Теплі ночі обіцяють гарний врожай плодових дерев.
  • Пуп'янки шипшини не розкрилися – буде дощ.
  • Горобина розквітла – восени чекайте на гриби.
  • Бджоли та метелики літають біля дерев – дощу не чекайте.
  • Качки пірнають та купаються у воді – може піти злива.

День в Україні та світі

Міжнародний день феї. Це свято створили, щоб розважити дітей та дорослих. У цей день можна поцікавитись історією виникнення міфічних персонажів та що вони означали в різних культурах.

Міжнародний день поінформованості про сколіоз. Подію заснували у Великій Британії, щоб підвищити проінформованість суспільства.