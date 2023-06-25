Своє професійне свято митники відзначають 25 червня. Цього дня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон про митну справу в Україні. Привітайте знайомих митників красивими побажаннями у прозі та віршах від 24 Каналу.
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Привітання з Днем митника у прозі
Вітаю з Днем митника України та від щирого серця бажаю не втрачати пильності на своєму посту, завжди бути вірним стражем закону і порядку на кордоні, не знати втоми та зневіри, успіхів у роботі та удачі на життєвому шляху.
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З Днем митника, наші дорогі Вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними й витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!"
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Тільки від вас залежить економічне становище України і її безпека. Ви – митники, стоїте на сторожі країни. Я вітаю вас з професійним святом і бажаю, щоб ваша робота приносила тільки задоволення.
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Завдяки митниці контрабанда і погані товари ніколи не потраплять на прилавки наших магазинів. Ми вдячні вам, митники. І бажаємо яскравих і сонячних днів, хорошої служби й добробуту.
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У свято День митниці, людям цієї професії хочеться побажати здоров’я, щастя, спокою і терпіння. Щоб кожна ваша робоча зміна проходила тихо і мирно, без пригод, щоб ви завжди поверталися до своїх рідних. Ви сміливі, сильні, мужні. Спасибі вам за все. Ми вами пишаємося!
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Тому, хто стоїть на варті держави, тому, чиї очі подібні до рентгену, в День митника я адресую свої привітання! Нехай для опису твого життя підходять тільки найяскравіші й кращі епітети, а щастя, зігріваючи серце, не вимірюється ніякими заходами!
Привітання з Днем митника у віршах
На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п'ятірку!
***
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні та вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантажі перевіряти
Та радий він! Бо до усього звиклий
Трудяга відповідальний – митник!
***
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, у вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
Зі святом, митники!
Ваш нелегкий труд!
Але контрабандисти повз не пройдуть!
Знаємо: тільки за законом можуть бути завезені
Іноземні товари у рубежі рідної країни!
І за межі батьківщини не пронести корсарам
Законом заборонені до вивозу товари!
***
Митник нам завжди в пригоді,
Він працює в непогоді.
Знає що і де ховають,
І на чому заробляють.
Ми ж Вас хочемо вітати –
І добра Вам побажати,
Випить з Вами по 100 грамів,
Двісті баксів - Вам і Нам!
***
З професійним святом сьогодні митників вітаємо,
Успіхів в нелегкій праці вам усім бажаємо,
З вами наш кордон захищений від контрабандистів,
А казна держави повниться від справ ваших митних,
Від неякісних продуктів ви нас бережете,
Імідж неньки України завжди стережете.
Тож удачі вам в роботі, горіння й натхнення,
Від людей поваги вам, від долі - везіння!