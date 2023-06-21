Цей день відзначається як один з найбільш тривалих днів у році, оскільки Сонце перебуває над горизонтом протягом найбільшої кількості часу. Це призводить до довшого дня та коротшої ночі. Коли відбудеться такий день та скільки він триватиме – розповість 24 Канал.

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Коли найдовший день в 2023 році: тривалість

День літнього сонцестояння – це астрономічний процес, коли сонце проходить через найвищу точку, яка є найбільш віддаленою від екватора небесної сфери.

Простіше кажучи, в цей період спостерігаємо найдовший день та найкоротшу ніч року. В цей момент рівень підйому Сонця на небі вважається найвищим.

Літнє сонцестояння відбувається майже в одну і ту ж дату – 20 або 21 червня.

Найдовший день і найкоротша ніч у 2023 році припадає на середу, 21 червня о 17:57 за київським часом. Якраз в цей час центр Сонця пройде через найпівнічнішу точку екліптики – уявної лінії, біля якої Сонце рухається небом.

Найдовший день у 2023 році триватиме 16 годин 27 хвилин, оскільки 21 червня сонце зійде о 03:46 ранку й зайде о 20:13 вечора.

Традиції Дня літнього сонцестояння

Наші предки вважали, що цей день особливий, бо наповнений потужною енергетикою. З цієї причини вони зупиняли усі сільськогосподарські роботи, щоб зайнятися більш приємними справами. Наприклад, збирали лікарські трави.

У давнину день сонцестояння асоціювався в людей з водою та вогнем. Тому люди йшли купалися, бо вірували, що так можуть очистити душу. А ще – розпалювали вогонь, плели вінки та водили хороводи.

Також цього дня люди вставали набагато раніше, щоб зустріти схід сонця та помитися нічною росою. Вони вважали, що це додасть їм краси та сили.