20 червня церква вшановує святого Феодота Анкірського, пише 24 Канал. Він жив за часів правління імператора Діоклетіана.
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Феодот був християнином, але йому доводилося приховувати свою віру від правлінців. У своєму будинку він ховав вірян, які втікали від переслідувань, проводив різні обряди. Але про Феодота однаково дізналися та стратили його.
Що не можна робити в цей день
- У цей день не можна розповідати про свої плани – тоді вони не здійсняться.
- Краще не вживати сьогодні алкогольні напої.
- Не можна вживати лайливі слова та сваритися.
Прикмети на 20 червня
- Якщо падає дощ – зерно вродить погане, якщо тепло – буде добрим.
- Ліс затихає – скоро буде гроза.
- Бджоли на стінах вулика – чекайте на спеку.
- Дим від багаття стелиться по землі – чекайте дощу.
День в Україні та світі
Всесвітній день біженців. Раніше ця дата відзначала Міжнародний день африканських біженців, але її вирішили узагальнити. України теж торкнулась тема біженства – громадянам довелося бігти від війни через російське вторгнення.