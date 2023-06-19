20 июня церковь чествует святого Феодота Анкирского, пишет 24 Канал. Он жил во времена правления императора Диоклетиана.

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Феодот был христианином, но ему приходилось скрывать свою веру от правлинцев. В своем доме он прятал бежавших от преследований верующих, проводил различные обряды. Но о Феодоте все равно узнали и казнили его.

Именины 20 июня празднуют Александр, Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Вольдемар, Григорий, Иван, Игнат, Лев, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Ян, Валерия, Зинаида, Калерия, Мария, Сюзанна.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя рассказывать о своих планах – тогда они не сбудутся.

Лучше не употреблять сегодня алкогольные напитки.

Нельзя употреблять бранные слова и ссориться.

Приметы на 20 июня

Если падает дождь – зерно уродит плохое, если тепло – будет хорошим.

Лес утихает – скоро будет гроза.

Пчелы на стенах улья – ждите жары.

Дым от костра стелется по земле – ждите дождя.

День в Украине и мире

Всемирный день беженцев. Ранее эта дата отмечала Международный день африканских беженцев, но решили ее обобщить. Украину тоже затронула тема беженства – гражданам пришлось бежать от войны из-за российского вторжения.