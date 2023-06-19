20 июня церковь чествует святого Феодота Анкирского, пишет 24 Канал. Он жил во времена правления императора Диоклетиана.
Смотрите также Не забудьте поздравить их с Днем ангела: когда именины и что означает имя Мария
Феодот был христианином, но ему приходилось скрывать свою веру от правлинцев. В своем доме он прятал бежавших от преследований верующих, проводил различные обряды. Но о Феодоте все равно узнали и казнили его.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя рассказывать о своих планах – тогда они не сбудутся.
- Лучше не употреблять сегодня алкогольные напитки.
- Нельзя употреблять бранные слова и ссориться.
Приметы на 20 июня
- Если падает дождь – зерно уродит плохое, если тепло – будет хорошим.
- Лес утихает – скоро будет гроза.
- Пчелы на стенах улья – ждите жары.
- Дым от костра стелется по земле – ждите дождя.
День в Украине и мире
Всемирный день беженцев. Ранее эта дата отмечала Международный день африканских беженцев, но решили ее обобщить. Украину тоже затронула тема беженства – гражданам пришлось бежать от войны из-за российского вторжения.