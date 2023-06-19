20 июня церковь чествует святого Феодота Анкирского, пишет 24 Канал. Он жил во времена правления императора Диоклетиана.

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Феодот был христианином, но ему приходилось скрывать свою веру от правлинцев. В своем доме он прятал бежавших от преследований верующих, проводил различные обряды. Но о Феодоте все равно узнали и казнили его.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя рассказывать о своих планах – тогда они не сбудутся.
  • Лучше не употреблять сегодня алкогольные напитки.
  • Нельзя употреблять бранные слова и ссориться.

Приметы на 20 июня

  • Если падает дождь – зерно уродит плохое, если тепло – будет хорошим.
  • Лес утихает – скоро будет гроза.
  • Пчелы на стенах улья – ждите жары.
  • Дым от костра стелется по земле – ждите дождя.

День в Украине и мире

Всемирный день беженцев. Ранее эта дата отмечала Международный день африканских беженцев, но решили ее обобщить. Украину тоже затронула тема беженства – гражданам пришлось бежать от войны из-за российского вторжения.