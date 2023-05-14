День матері є прекрасною нагодою звернутися до своєї мами та висловити їй свої почуття вдячності, любові та поваги. Це свято нагадує нам про важливість ролі мами у сім'ї та суспільстві. 24 Канал зібрав гарні привітання до Дня матері у прозі та віршах.

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Привітання з Днем матері у прозі

Мамочко, мила, рідна, кохана! Хочу привітати тебе з Днем матері! Ти найкраща мама у світі! Я тебе дуже сильно люблю, пишаюся тобою, і нескінченно вдячна за все, що ти зробила для мого щасливого життя. Я хочу побажати тобі, щоб ти ніколи не хворіла, щоб успіх був твоїм постійним попутником, щоб ти не переживала по дрібницях, а твоє добре серце завжди залишалося таким же чуйним. З шаленою любов’ю і вдячністю, твоя донечка.

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У День матері бажаю вам світлої материнської радості – здорових, веселих і щасливих дітей, бажаю вам з роками не втратити чарівності, що не перестати надихати й мріяти, сподіватися і любити. Нехай ваші дні наповняться щирими посмішками, яскравими досягненнями й приємними сюрпризами!

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Вітаю з одним із самих ніжних свят — днем матері! Бажаю кожній жінці, яка гідна називатися гордим словом — мама, величезного щастя. Щоб ласкаві очі світилися добротою і гордістю за своїх дітей. Щоб радість й легкість супроводжували й надихали. Будьте найулюбленішими, найнеобхіднішими та найціннішими!

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Сьогодні всі діти, на всьому білому світі, несуть квіти матерям. Сьогодні нехай сонце привітно світить, всім мамам, які подарували життя нам. Бажаю, щоб лише щастя, ніжність і ласка котилися з найрідніших і милих очей. Я буду прагнути, щоб ти змогла мною пишатися. Я буду намагатися, щоб ти завжди могла посміхатися. Я виправдаю всі твої надії й ніколи не підведу. З днем ​​матері, моя найкраща мама на світі!

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Дорога матуся! Від щирого серця вітаю тебе з Днем матері! Дякую за все, що ти для мене зробила! Твоя підтримка, розуміння, доброта і любов дуже допомогли мені в житті. Бажаю тобі залишатися такою ж красивою і стильною, цілеспрямованої й успішною, щасливою і життєрадісною. Нехай удача тобі завжди посміхається!

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Вітаю з Днем матері! Нехай це зворушливе і тепле свято ознаменується материнською усмішкою, радістю і добром. Бажаю кожній мамі на світі — тільки кращого. Здоров’я, міцної сім’ї, надійності та впевненості, достатку і гордості за своїх діток. Щастя у ваші люблячі очі й миру в серці!

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Дорога матуся! Прости мене, будь ласка, за образи й тривоги, принесені тобі, ненароком сказані й боляче ранять слова! Коли я прошу в тебе пробачення, на душі так стає легко, ніби я змила з неї всі гріхи. Я тебе дуже люблю. І я не зможу пережити, якщо тебе втрачу! Дякую тобі за все!

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Вітаю з Днем матері й від щирого серця хочу побажати щирих обіймів і міцних дитячих поцілунків, веселих витівок і душевних розмов, щасливих надій і вірної удачі, сімейного щастя і прагнення достатку. Бажаю, щоб діти були справжнім сенсом і радістю життя, щоб на шляху було багато успішних світанків і добрих новин.

Матусю кохана, найдобріша, найкрасивіша! Вітаю тебе з Днем матері! Дякую тобі за тепло рук та обіймів, за добрі ранки й смачні вечори, за затишок і комфорт у житті! Спасибі, матусю, тобі за все! Нехай твоє здоров’я буде міцніше сталі, нерви — товстіші, ніж канат, посмішка — ширша, ніж Дніпро, а твої найкрасивіші у світі очі сяють від щастя! З Днем Матері!

Привітання з Днем матері у віршах

З Днем матері тебе вітаю,

Бажаю сонячних хвилин.

В очах дитячих прочитати

Прекрасного часу мірний плин.

Неси звання своє щасливо,

Нехай воно дарує сил,

Хай посмішка дитяча буде

Яснішою від всіх світил!

Нехай здорові діти будуть,

Тоді щаслива будеш ти.

Бажаю ніжності, любові,

Порозуміння, теплоти!

***

Мамочко, мати, матуся,

Тебе привітаю, до тебе горнуся.

Хай щастя душу твою завоює,

Душа понад мріями мандрує.

Щоб кожен день щасливим був,

А якщо неприємність - він швидко промайнув.

Теплих спогадів, гарних друзів, добра,

Щоб у серці завжди буяла весна.

***

Матуся моя рідна,

Найкраща у всьому світі.

Тобі слова подяки,

Тобі яскраві квіти!

Весела будь, багата,

Щасливо посміхайся.

Та різним перешкодам

Ніколи не здавайся!

***

В День Матері бажаю

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров’я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові й сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Я Тебе вітаю, із великим святом.

Я Тобі бажаю радості багато.

Хай сміється сонце з голубого неба,

І троянда перша зацвіте для Тебе.

Хай в житті твоєму горя не буває,

На устах усмішка маком розцвітає.

Хай для Тебе гарна буде кожна днина,

Дорога матусю – будь завжди щаслива.

Ще Тобі бажаю цвітіння розмаю,

Синього неба і все, що я маю.

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього я від серця бажаю Тобі!

***

Мамо! Дай руки твої поцілую

І пригорну я тебе до грудей…

Я так люблю тебе, мамо й ціную,

Ти найрідніша для мене з людей!

Щиро з Днем матері я привітаю,

Ніжність свою тобі щедро віддам!

Щастя й здоров’я тобі побажаю,

Ти найдобріша у світі із мам!

***

З Днем Матері тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Здоров’я, сили й довголіття,

Щоб святкувала ти століття!

Матусю люба, в знак пошани

Весь світ нехай слухняним стане!

Всі квіти на землі — для тебе.

Всміхайся, більш мені не треба.

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя Ви ніколи

І до 100 років Ви для нас жили!

***

Матусю, хай збудеться все, що ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку ти в житті прокладаєш.

Матусю, хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська, і повага!

***

Ніхто любити так не вміє,

Ніхто так словом не зігріє,

Ніхто не зможе так чекати,

Як рідненька наша мати.

Так дай же, Боже, у колі роду,

У колі роду, а в хаті згоду.

Щастя, любові, добру долю,

Вчинивши тим самим задуману волю.