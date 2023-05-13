Квіти на свята дарують настільки часто, що це вже стає банальністю. Тому варто проявити креативність та придумати іншу ідею. 24 Канал підкаже, що подарувати на День матері замість квітів.

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Що подарувати мамі замість квітів

Коробка з фруктами стане гарним подарунком замість традиційних квітів. Його оцінить мама будь-якого віку, бо це смачно та корисно. Можна замовити готовий або можна зробити самому. Достатньо знайти відповідну коробку, оздобити її папером чи іншим матеріалом та поставити туди бажані фрукти: банани, апельсини, яблука. Доповнити подарунок можна пляшкою вина або шампанського.



Фрукти / Фото Canva

Красивий портрет у великому форматі. Можна спробувати оригінально обробити фото вашої мами у фоторедакторі, видрукувати та вставити у рамку. А можна скористатися послугами фахівців у фотоательє.

Набір мила або свічок. Йдеться про ручну роботу. Такі речі, як мило або свічка завжди стануть у пригоді, тож подарувавши їх, не прогадаєте.



Набір мила / Фото Canva

Сертифікат на SPA. Йдеться про відвідини сауни, хамаму, басейну, салону красу чи інших оздоровчих процедур для обличчя та тіла. Відпочивати люблять всі, тому такий подарунок ваша мама точно оцінить.

Нестандартна поїздка. Це може бути прогулянка на конях, джипі, яхті, байдарках, повітряній кулі чи іншому нестандартному транспортному засобі. Тобто, має бути щось незвичне та небанальне, що не відбувається кожного дня. Тоді ваша мама точно здивується.



Прогулянка на конях / Фото Canva

Квиток на майстер-клас. Це завжди хороша ідея. Але тут варто відштовхуватись від інтересів вашої мами. Це може бути майстер-клас з танців, ліплення глиною чи на вивчення іноземної мови. Все залежить, що ваша рідна людина більше любить.



Квиток / Фото Canva

Робот-пилотяг стане чудовим подарунком для будь-якої мами. Бо прибирати та витрачати час на догляд за домом не дуже хочеться. Натомість автоматизований пилотяг стане гарним помічником у побуті.