Не все так однозначно: чи потрібно обривати листя помідорів і для чого це робити

4 червня 2023, 10:01
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Щодо того, чи варто обривати листя на помідорах, давно точаться суперечки. Одні таку ідею підтримують, а інші – проти. Варто розібратись, чи є сенс у цій процедурі.

Листя – це необхідна частина рослини, як і корінь та стебло. Тому перед тим, як видаляти, треба зважити всі "за" і "проти", щоб не наробити дурниць. 24 Канал розповість, для чого потрібно обривати листя помідорів і як це робити.

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Яке листя помідорів треба обривати

Ось кілька порад щодо обривання листя помідорів:

  • Правильне обривання листя сприяє кращому розподілу енергії та поживних речовин. Тож наші плоди будуть добре рости й розвиватись після такої процедури.

  • Нижні листки у прикореневій зоні погіршують вентиляцію. Тому можна обірвати певну частину, щоб полегшити доступ повітря до стебла та плодів. Це покращить загальне здоров'я рослин.

  • Старі або хворі листки необхідно обривати, бо вони заражені хворобами або шкідниками. Якщо ви помітили плями, гниль або павутинного кліща, варто позбутись таких частин рослини.


Хворе листя томатів / Фото Floristics.info

  • Видалення нижніх листків полегшить збір плодів. Так, буде більше простору й доступу до плодів: ви можете збирати їх легше.

  • Важливе правило: якщо у гроні всі помідори ще не зав'язалися, то більше листя зверху повинно бути на кущах. Після зав'язки плодів, нижче від грона можна обривати всі листки.

Поради щодо обривання листків помідорів

  • Найкращий час для обриву листя помідорів – це вранці, коли рослина ще не перебуває під прямим сонячним промінням. 
  • Почніть з видалення нижніх листків, які розташовані нижче від першого суцвіття. Так, повітря та світло краще проникатимуть до нижніх ділянок рослини. Тому помідори будуть менше хворіти.


Як обривати листя помідорів / Фото depositphotos.ua

  • Не обривайте основні листки, які забезпечують фотосинтез й енергетичне живлення рослини. Видаляйте менш розвинуті, хворі або пошкоджені листки.
  • Обривайте листя поступово, по кілька листків за раз, зберігаючи баланс між розміром рослини та кількістю листя. Різке видалення сповільнює ріст помідорів.
  • Уважно спостерігайте за реакцією рослини після обривання. Якщо помічаєте стресові ознаки, такі як засихання чи в'янення, зупиніть цю процедуру.
Автор: Вікторія Козар