Стрімінгова компанія Netflix готує для прихильників ще одну новинку кіно. Фільм "Диявол назавжди" (The Devil All the Time) вийде на екран всередині серпня, а глядачі побачать топових голлівудських акторів Тома Голланда і Роберта Паттінсона.

За даними Netflix, сюжет стрічки "Диявол назавжди" базується на романі Дональда Рея Поллока. Фільм розкаже про події, які відбувались в Огайо після Другої світової війни та до втручання США у В'єтнамську війну. Цікаво Netflix зніме перший фільм в Україні: який голлівудський актор візьме участь у зйомках У центрі сюжету опиняться цікаві, дивні та дещо психічно неврівноважені персонажі, які по-різному реагують на життєві ситуації. Серед героїв – пара серійних вбивць, проповідник зі своїм помічником, правоохоронці-хабарники, ветеран війни та інші. Всіх їх об'єднають драматичні події, які не залишать байдужими глядачів. "Цю книжку було непросто адаптувати, тому що нам стільки всього в ній сподобалося. Я палкий прихильник південної готики та нуару, а "Диявол назавжди" є ідеальним поєднанням їх. Інколи під час адаптації твору ти думаєш: "Ну, тут є зерно гарної ідеї, і я просто викину все та почну з нуля". У цьому випадку було так: "Ми в захваті від усього!" – розповів E! Online режисер стрічки Антоніо Кампос. Привернув увагу і акторський склад фільму "Диявол назавжди", адже головні ролі отримали знамениті представники Голлівуду: Том Голланд

Роберт Паттінсон

Райлі Кіо

Джейсон Кларк

Майкл Бенкс Репета

Міа Васіковська

Себастіян Стен

Гейлі Беннетт

Еліза Сканлен

Гаррі Меллінг Прем'єра стрічки запланована на 16 вересня 2020 року. Наразі ж у мережі з'явились перші кадрі з фільму "Диявол назавжди".

Роберт Паттінсон у фільмі "Диявол назавжди" / Фото EW

Новинка Netflix – "Диявол назавжди" / Фото EW

Головні герої фільму Netflix / Фото EW