Том Холланд и Роберт Паттинсон сыграли в фильме "Дьявол навсегда": первые кадры ленты
Стриминговая компания Netflix готовит для поклонников еще одну новинку кино. Фильм "Дьявол навсегда" (The Devil All the Time) выйдет на экран в середине августа, а зрители увидят топовых голливудских актеров Тома Холланда и Роберта Паттинсона.
По данным Netflix, сюжет ленты "Дьявол навсегда" базируется на романе Дональда Рея Поллока. Фильм расскажет о событиях, которые происходили в Огайо после Второй мировой войны и до вмешательства США во Вьетнамскую войну.
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В центре сюжета окажутся интересные, странные и несколько психически неуравновешенные персонажи, которые по-разному реагируют на жизненные ситуации. Среди героев – пара серийных убийц, проповедник со своим помощником, правоохранители-взяточники, ветеран войны и другие. Всех их объединят драматические события, которые не оставят равнодушными зрителей.
"Эту книгу было непросто адаптировать, потому что нам столько всего в ней понравилось. Я пылкий сторонник южной готики и нуара, А "Дьявол навсегда" – их идеальное сочетание. Иногда во время адаптации произведения ты думаешь: "Ну, здесь есть зерно хорошей идеи, и я просто удалю все и начну с нуля". В этом случае было так: "Мы в восторге от всего!" – рассказал E! Online режиссер ленты Антонио Кампос.
Привлек внимание и актерский состав фильма "Дьявол навсегда", ведь главные роли получили знаменитые представители Голливуда:
- Том Холланд
- Роберт Паттинсон
- Райли Кио
- Джейсон Кларк
- Майкл Бэнкс Репета
- Миа Васиковска
- Себастьян Стэн
- Хейли Беннетт
- Элиза Сканлен
- Гарри Меллинг
Премьера ленты запланирована на 16 сентября 2020 года. Сейчас же в сети появились первые кадре из фильма "Дьявол навсегда".
Роберт Паттинсон в фильме "Дьявол навсегда" / Фото EW
Новинка Netflix – "Дьявол навсегда" / Фото EW
Главные герои фильма Netflix / Фото EW