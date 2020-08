Стриминговая компания Netflix готовит для поклонников еще одну новинку кино. Фильм "Дьявол навсегда" (The Devil All the Time) выйдет на экран в середине августа, а зрители увидят топовых голливудских актеров Тома Холланда и Роберта Паттинсона.

По данным Netflix, сюжет ленты "Дьявол навсегда" базируется на романе Дональда Рея Поллока. Фильм расскажет о событиях, которые происходили в Огайо после Второй мировой войны и до вмешательства США во Вьетнамскую войну. Интересно Netflix снимет первый фильм в Украине: какой голливудский актер примет участие в съемках В центре сюжета окажутся интересные, странные и несколько психически неуравновешенные персонажи, которые по-разному реагируют на жизненные ситуации. Среди героев – пара серийных убийц, проповедник со своим помощником, правоохранители-взяточники, ветеран войны и другие. Всех их объединят драматические события, которые не оставят равнодушными зрителей. "Эту книгу было непросто адаптировать, потому что нам столько всего в ней понравилось. Я пылкий сторонник южной готики и нуара, А "Дьявол навсегда" – их идеальное сочетание. Иногда во время адаптации произведения ты думаешь: "Ну, здесь есть зерно хорошей идеи, и я просто удалю все и начну с нуля". В этом случае было так: "Мы в восторге от всего!" – рассказал E! Online режиссер ленты Антонио Кампос. Привлек внимание и актерский состав фильма "Дьявол навсегда", ведь главные роли получили знаменитые представители Голливуда: Том Холланд

Роберт Паттинсон

Райли Кио

Джейсон Кларк

Майкл Бэнкс Репета

Миа Васиковска

Себастьян Стэн

Хейли Беннетт

Элиза Сканлен

Гарри Меллинг Премьера ленты запланирована на 16 сентября 2020 года. Сейчас же в сети появились первые кадре из фильма "Дьявол навсегда".

Роберт Паттинсон в фильме "Дьявол навсегда" / Фото EW

Новинка Netflix – "Дьявол навсегда" / Фото EW

Главные герои фильма Netflix / Фото EW