Що означає, коли дитина плаче під час хрещення: погана прикмета чи ні

Деякі люди вважають, що якщо дитина плаче під час Таїнства Хрещення, то це поганий знак. Однак у церкві кажуть, що така думка – неправдива. Малеча плаче й у звичайний день, це кілком природно, тому не потрібно вишукувати різні прикмети.

Таким способом немовля спілкується, адже ще не вміє говорити. Воно виражає свої емоції: не лише негативні, але й позитивні. Священники зазначають, що так діти навіть розмовляють з Богом, пише LifeStyle 24.

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Міф про плач дитини під час хрещення

Насправді діти доволі часто плачуть під час хрещення. Їх, наприклад, може щось турбувати. Крім того, навколо багато незнайомих людей та невідома атмосфера. Тому проявляти такі емоції – цілком нормально. У церкві наголошують, що малюка потрібно просто обійняти та поцілувати. Тоді він заспокоїться та ощасливить батьків щирою усмішкою.

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