Успішний голлівудський актор, зірка стрічки "Чорна Пантера" Чедвік Боузман помер 28 серпня. Протягом довгого часу він боровся із онкологічною хворобою, проте так і не зміг подолати її. Наразі прем'єра другої частини "Чорної пантери" запланована на 6 травня 2022 року і творці фільму ще не знають, що робитимуть після смерті головного героя.

Чедвік Боузман приховував свою хворобу від керівництва кіностудії Disney. Представники дізналися про неї в день смерті знаменитості. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Про те, що Чедвік бореться із онкологією знали лише його найближчі люди. Він до останнього знімався у фільмах та радував шанувальників своєю творчістю.

Ще за тиждень до смерті актор був впевнений, що зможе виздоровіти та поверне втрачену вагу перед початком зйомок другої частини "Чорної пантери". Саме тому він не повідомив представників кіностудії про свою хворобу.

Наразі ситуація залишається без певного вирішення. Аналітики бачать декілька варіантів розвитку подій. Зокрема, заміну актора, проте це спричинить скандал, а також є можливою побудова сюжету на сестрі Т'Чалли – Шурі.



Чедвік Боузман / Фото: Getty Images

Інсайдери повідомляють про те, що кіностудія з повагою ставиться до роботи актора і не хоче знімати сіквел "Чорної пантери". Проте наразі невідомо, що робити з іншими фільмами Marvel, де Чедвік встиг зіграти свою роль.

Що відомо про смерть Чедвіка Боузмана?

Чедвік Боузман помер 28 серпня 2020 року. Чотири роки тому в актора діагностували рак тонкої кишки, що й став причиною смерті. Зірка пішов з життя у 43-річному віці. Улюбленець мільйонів поціновувачів кіноіндустрії провів останні хвилини свого життя у власному будинку в колі сім'ї. Його смерть стала справжнім потрясінням для шанувальників та колег.