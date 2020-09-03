Успешный голливудский актер, звезда фильма "Черная Пантера" Чедвик Боузман умер 28 августа. В течение долгого времени он боролся с онкологической болезнью, однако так и не смог преодолеть ее. Сейчас премьера второй части "Черной пантеры" запланирована на 6 мая 2022 года и создатели фильма еще не знают, что делать после смерти главного героя.

Чедвик Боузман скрывал свою болезнь от руководства киностудии Disney. Представители узнали о ней в день смерти знаменитости. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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О том, что Чедвик борется с онкологией знали только его близкие люди. Он до последнего снимался в фильмах и радовал поклонников своим творчеством.

Еще за неделю до смерти актер был уверен, что сможет выздороветь и вернет потерянный вес перед началом съемок второй части "Черной пантеры". Именно поэтому он не сообщил представителям киностудии о своей болезни.

Сейчас ситуация остается без определенного решения. Аналитики видят несколько вариантов развития событий. В частности, замену актера, однако это повлечет скандал, а также возможное построение сюжета на сестре Т'Чаллы – Шури.



Чедвик Боузман / Фото: Getty Images

Инсайдеры сообщают о том, что киностудия с уважением относится к работе актера и не хочет снимать сиквел "Черной пантеры". Однако пока неизвестно, что делать с другими фильмами Marvel, где Чедвик успел сыграть свою роль.

Что известно о смерти Чедвика Боузмана?

Чедвик Боузман умер 28 августа 2020 года. Четыре года назад у актера диагностировали рак тонкой кишки, кторый стал причиной смерти. Звезда ушел из жизни в 43-летнем возрасте. Любимец миллионов ценителей киноиндустрии провел последние минуты своей жизни в собственном доме в кругу семьи. Его смерть стала настоящим потрясением для поклонников и коллег.