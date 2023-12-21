Зазвичай зимове сонцестояння відзначають 21 грудня. Однак 2023 рік – передвисокосний, тому свято й випадає на 22 грудня. Детальніше про історію та традиції цього дня читайте на сайті 24 Каналу.

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День зимового сонцестояння: історія

Історія Дня зимового сонцестояння передалася нам від предків. Вони вважали, що у це свято світ наповнюється особливою енергетикою, дивом та магією. Раніше люди жили згідно з сонячними циклами. Вважалося, що під час зимового сонцестояння Сонце випромінює більше тепла та світла. Таким чином добро перемагає зло. Тому це свято й дуже шанувалося серед слов'ян.

За традицією, у День зимового сонцестояння розпалювали вогнище, котили колеса, які палали вогнем, та пекли обрядовий хліб, який був схожий на серце.

День зимового сонцестояння: українські традиції

До наших часів збереглися деякі факти про давні українські традиції, яких дотримувалися під час зимового сонцестояння. Наприклад, на Бойківщині, Закарпатті та Лемківщині в цей день пекли круглий ритуальний хліб, який називався карачун. Його обов'язково ставили на різдвяний стіл. Вважалося, що такий хліб слугує оберегом та має лікувальні властивості. Тому люди обмивали його водою та ворожили, яким буде прийдешній рік.

Також в День зимового сонцестояння наші предки святкували Новий рік, загадували бажання, яке обов'язково мало здійснитися, та ставили у домі ялинку. Крім того, вони прикрашали ялиновими гілочками свої оселі. Вважалося, що така традиція допомагає відлякувати нечисту силу.