Обычно зимнее солнцестояние отмечают 21 декабря. Однако 2023 год – предвисокосный, поэтому праздник и выпадает на 22 декабря. Подробнее об истории и традициях этого дня читайте на сайте 24 Канала.

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День зимнего солнцестояния: история

История Дня зимнего солнцестояния передалась нам от предков. Они считали, что в этот праздник мир наполняется особой энергетикой, чудом и магией. Раньше люди жили по солнечным циклам. Считалось, что во время зимнего солнцестояния Солнце излучает больше тепла и света. Таким образом, добро побеждает зло. Поэтому этот праздник очень почитался среди славян.

По традиции, в День зимнего солнцестояния разжигали костер, катили колеса, пылавшие огнем, и пекли обрядовый хлеб, похожий на сердце.

День зимнего солнцестояния: украинские традиции

До наших времен сохранились некоторые факты о давних украинских традициях, которых придерживались во время зимнего солнцестояния. К примеру, на Бойковщине, Закарпатье и Лемковщине в этот день пекли круглый ритуальный хлеб, который назывался карачун. Его обязательно ставили на рождественский стол. Считалось, что такой хлеб служит оберегом и обладает лечебными свойствами. Поэтому люди обмывали его водой и гадали, каким будет грядущий год.

Также в День зимнего солнцестояния наши предки праздновали Новый год, загадывали желание, которое обязательно должно было осуществиться, и ставили в доме елку. Кроме того, они украшали еловыми веточками свои жилища. Считалось, что подобная традиция помогает отпугивать нечистую силу.