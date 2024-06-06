Варто зазначити, що без журналістів неможливо побудувати демократичне суспільство. Представники засобів масової інформації інформують людей про важливе та нерідко змінюють хід подій, передає LifeStyle 24.

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День журналіста в Україні: історія свята

25 травня 1994 року перший президент України Леонід Кравчук видав указ, згідно з яким був започаткований День журналіста. Однак ініціювали свято делегати I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів. Дату для цієї події обрали не просто так. Річ у тім, що саме 6 червня 1992 року Спілка журналістів України приєдналася до Міжнародної федерації журналістів.

Чому робота журналістів настільки важлива

Журналісти – це голоси народу та борці за свободу слова. Саме вони інформують українців про події, які відбуваються на фронті, розповідають про війну в Україні на світових майданчиках та загалом повідомляють про перебіг подій. Зокрема, говорять про воєнні злочини росіян та їхню жорстокість.

Історія Дня журналіста / Фото Canva

День журналіста – це чудовий привід нагадати про те, що у нас вільні медіа та вільне суспільство. Потрібно наголошувати й на тому, що не можна перешкоджати роботі представників ЗМІ, а це трапляється навіть зараз.

Сьогодні слід подякувати усім українським журналістам, які професійно виконують свої обов'язки та поширюють правду, за роботу. Крім того, варто згадати тих медійників, які загинули під час російсько-української війни.