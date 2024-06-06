Саме 6 червня 1992 року Спілка журналістів України вступила до Міжнародної федерації журналістів. Тому сьогодні традиційно вітаємо знайомих працівників засобів масової інформації.

До речі Які свята українці відзначатимуть у червні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Редакція LifeStyle 24 щиро вітає усіх колег з професійним святом. Дорогі журналісти, ваша праця у такий складний для українців час неймовірно важлива. Тож продовжуйте професійно виконувати свої обов'язки, аби вдосконалювати інформаційну політику в Україні та перемогти пропаганду ворогів. З нагоди Дня журналіста ми підготували привітання у картинках, які ви можете сьогодні надіслати друзям, знайомим або рідним.

День журналіста 2024: привітання у картинках

Привітання з Днем журналіста / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Днем журналіста / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Днем журналіста / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем журналіста / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем журналіста / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем журналіста / Фото Hochu.ua

Привітання з Днем журналіста / Фото Hochu.ua

Привітання з Днем журналіста / Фото vitannya.in.ua

Привітання з Днем журналіста / Фото vitannya.in.ua

Привітання з Днем журналіста / Фото art-shop.com.ua

Сподіваємося, що у нашій добірці ви знайшли привітання для своїх знайомих журналістів або колег. У таке важливе свято не можна залишити їх без уваги та щирих побажань!