Именно 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов. Поэтому сегодня традиционно поздравляем знакомых работников средств массовой информации.
Кстати Какие праздники украинцы будут отмечать в июне 2024 года: будут ли дополнительные выходные
Редакция LifeStyle 24 искренне поздравляет всех коллег с профессиональным праздником. Дорогие журналисты, ваш труд в такое сложное для украинцев время невероятно важен. Поэтому продолжайте профессионально выполнять свои обязанности, чтобы совершенствовать информационную политику в Украине и победить пропаганду врагов. По случаю Дня журналиста мы подготовили поздравления в картинках, которые вы можете сегодня отправить друзьям, знакомым или родным.
День журналиста 2024: поздравления в картинках
Поздравления с Днем журналиста / Фото "Люкс ФМ"
Поздравления с Днем журналиста / Фото "Люкс ФМ"
Поздравления с Днем журналиста / Фото Amazing Ukraine
Поздравления с Днем журналиста / Фото Amazing Ukraine
Поздравления с Днем журналиста / Фото Радио MAXIMUM
Поздравления с Днем журналиста / Фото Hochu.ua
Поздравления с Днем журналиста / Фото Hochu.ua
Поздравления с Днем журналиста / Фото vitannya.in.ua
Поздравления с Днем журналиста / Фото vitannya.in.ua
Поздравления с Днем журналиста / Фото art-shop.com.ua
Надеемся, что в нашей подборке вы нашли поздравления для своих знакомых журналистов или коллег. В такой важный праздник нельзя оставить их без внимания и искренних пожеланий!