Стоит отметить, что без журналистов невозможно построить демократическое общество. Представители средств массовой информации информируют людей о важном и нередко меняют ход событий, передает LifeStyle 24.

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День журналиста в Украине: история праздника

25 мая 1994 года первый президент Украины Леонид Кравчук издал указ, согласно которому был основан День журналиста. Однако инициировали праздник делегаты I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. Дату для этого события выбрали не просто так. Дело в том, что именно 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины присоединился к Международной федерации журналистов.

Почему работа журналистов настолько важна

Журналисты – это голоса народа и борцы за свободу слова. Именно они информируют украинцев о событиях, которые происходят на фронте, рассказывают о войне в Украине на мировых площадках и в целом сообщают о ходе событий. В частности, говорят о военных преступлениях россиян и их жестокости.

История Дня журналиста / Фото Canva

День журналиста – это прекрасный повод напомнить о том, что у нас свободные медиа и свободное общество. Нужно подчеркивать и то, что нельзя препятствовать работе представителей СМИ, а это случается даже сейчас.

Сегодня следует поблагодарить всех украинских журналистов, которые профессионально выполняют свои обязанности и распространяют правду, за работу. Кроме того, стоит вспомнить тех медийщиков, которые погибли во время российско-украинской войны.