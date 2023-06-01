День захисту дітей відзначають саме 1 червня, оскільки цього дня 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини. Зазвичай до цього в Україні запланована ціла низка заходів для найменших українців, але, як і минулого року, зараз проводів для радощів мало.

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Станом на 30 травня 2023 року загинули 483 дитини, поранені – 989 дітей, зниклі – 394, депортовані – 19484. Точну кількість постраждалих дітей встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України. Країна-терорист продовжує цинічно вбивати мирне населення, зокрема українських дітей, які не становлять жодної загрози.

День захисту дітей – це привід нагадати, що кожна дитина, в будь-якій точці світу, заслуговує на мирне і щасливе дитинство в колі рідних і друзів. А для батьків, опікунів чи фахівців важливо мати можливість віддавати дітям свою ласку та тепло, щоб вони відчували себе у безпеці. Саме з цією метою тисячі українських матерів вивезли дітей за кордон, щоб врятувати від ворожих ракет та окупації. А ті, хто залишилися в Україні, ледь не щоночі прямують з найріднішими в укриття, ховаючись від російських ракет і дронів.

Картинки до Дня захисту дітей

Після початку повномасштабної війни мільйони українських дітей миттєво подорослішали. Замість уроків, прогулянок з друзями, звичних дитячих ігор, їм довелося проводити своє дозвілля у бомбосховищах, ховаючись від бомбардувань. Багато з них втратили на війні рідних, друзів. І це ніколи не вдасться забути.



Картинки до Дня захисту дітей 2023 / Ілюстрація Marina Vishtak



День захисту дітей 2023 / Ілюстрація з інстаграму @oksanadrachkovskaillustration



Картинки до Дня захисту дітей / Ілюстрація з інстаграму @yuliana.simakovska



День захисту дітей 2023 / Фото з відкритих джерел