День защиты детей отмечают именно 1 июня, поскольку в этот день 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. Обычно до этого в Украине запланирован целый ряд мероприятий для самых маленьких украинцев, но, как и в прошлом году, сейчас проводов для радости мало.

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По состоянию на 30 мая 2023 года погибли 483 ребенка, раненые – 989 детей, пропавшие – 394, депортированные – 19484. Точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины. Страна-террорист продолжает цинично убивать мирное население, в частности украинских детей, не представляющих никакой угрозы.

День защиты детей – это повод напомнить, что каждый ребенок, в любой точке мира, заслуживает мирного и счастливого детства в кругу родных и друзей. Для родителей, опекунов или специалистов важно иметь возможность отдавать детям свою ласку и тепло, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Именно с этой целью тысячи украинских матерей вывезли детей за границу, чтобы спасти от вражеских ракет и оккупации. А оставшиеся в Украине чуть ли не каждую ночь направляются с самыми родными в укрытие, прячась от российских ракет и дронов.

Картинки ко Дню защиты детей

После начала полномасштабной войны миллионы украинских детей мгновенно повзрослели. Вместо уроков, прогулок с друзьями, привычных детских игр, им пришлось проводить свой досуг в бомбоубежищах, скрываясь от бомбардировок. Многие потеряли на войне родных, друзей. И это никогда не удастся забыть.



Картинки ко Дню защиты детей 2023 / Иллюстрация Marina Vishtak



День защиты детей 2023 / Иллюстрация с инстаграмма @oksanadrachkovskaillustration



Картинки ко Дню защиты детей / Иллюстрация с инстаграмма @yuliana.simakovska



День защиты детей 2023 / Фото из открытых источников