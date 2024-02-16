День єднання запровадили не просто так. Адже взимку 2022 року у мережі ширилася інформація, що Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну саме 16 лютого. Про це, зокрема, попереджали західноєвропейська та американська розвідки, передає LifeStyle 24.

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День єднання: що це за свято

Президент України запровадив це свято, щоб об'єднати українців, підняти моральний та бойовий дух. Адже попри те, що люди не вірили, що Росія наважиться на велику війну, у суспільстві панувала напружена атмосфера.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність, –

сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 14 лютого 2022 року.

16 лютого 2022 року у Києві розгорнули 200-метровий синьо-жовтий прапор. Акція відбулася на НСК "Олімпійський". Тоді на полі перебувало декілька сотень людей та звучала пісня "Україна", автором якої є Тарас Петриненко.

Синьо-жовтий стяг на НСК "Олімпійський" 16 лютого 2022 / Фото "Радіо Свобода"

День єднання 2022 у Сєвєродонецьку / Фото "Радіо Свобода"

День єднання 2022 у Херсоні / Фото "Радіо Свобода".

Вже 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Люди прокинулися в страху, адже почули потужні вибухи.

За традицією, на День єднання на будівлях підіймають Державний прапор України. Люди одягають вишиванки, а на руки вішають синьо-жовті стрічки, які вже стали символом цієї великої війни. Сьогодні українцям також важливо ще раз показати свою єдність, з якою ми зустріли 24 лютого 2022 року.