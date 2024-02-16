День единения ввели не просто так. Ведь зимой 2022 года в сети распространялась информация, что Россия может осуществить полномасштабное вторжение в Украину именно 16 февраля. Об этом, в частности, предупреждали западноевропейская и американская разведки, передает LifeStyle 24.

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День единения: что это за праздник

Президент Украины ввел этот праздник, чтобы объединить украинцев, поднять моральный и боевой дух. Ведь несмотря на то, что люди не верили, что Россия решится на большую войну, в обществе царила напряженная атмосфера.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, –

сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении 14 февраля 2022 года.

16 февраля 2022 года в Киеве развернули 200-метровый сине-желтый флаг. Акция состоялась на НСК "Олимпийский". Тогда на поле находилось несколько сотен человек и звучала песня "Украина", автором которой является Тарас Петриненко.

Сине-желтый флаг на НСК "Олимпийский" 16 февраля 2022 года / Фото "Радио Свобода"

День единения 2022 в Северодонецке / Фото "Радио Свобода"

День единения 2022 в Херсоне / Фото "Радио Свобода".

Уже 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Люди проснулись в страхе, ведь услышали мощные взрывы.

По традиции, на День единения на зданиях поднимают Государственный флаг Украины. Люди одевают вышиванки, а на руки вешают сине-желтые ленты, которые уже стали символом этой большой войны. Сегодня украинцам также важно еще раз показать свое единство, с которым мы встретили 24 февраля 2022 года.