Історія свята сягає давніх кельтів, які близько двох тисяч років тому відзначали Самайн – переддень Нового року. Це свято символізувало перехід з літньої на зимову пору та завершення збору врожаю.

Під час Самайну люди влаштовували мовчазну вечерю, вшановуючи пам'ять померлих родичів і згадуючи лише хороше про них. Після прийняття християнства Самайн був перейменований на День усіх святих, пише 24 Канал з посиланням на Catholic Online.

День усіх святих 2025: що означає це свято?

Існує кілька версій того, як саме встановили дату святкування Дня усіх святих. Однак найбільш поширеною є Указ римського Папи Григорія IV, який встановив дату 1 листопада.

У цей день церква згадує усіх святих християнської віри – відлюдників, євангелістів, сподвижників, церковнослужителів і звичайних християн, які загинули за свою віру. День усіх святих має найвищий ранг у католицькій церкві – торжества, тому віряни обов'язково відвідують месу.

Головною метою свята є вшанування пам'яті святих. Так, у церквах та храмах моляться за всіх, хто прославився добрими справами. Також віряни беруть участь у богослужіннях, а потім вирушають на кладовища, де доглядають за могилами й згадують лише хороше про померлих.

День усіх святих 2025 / Фото Freepik

Чому віряни запалюють свічки на цвинтарі?