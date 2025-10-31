Історія свята сягає давніх кельтів, які близько двох тисяч років тому відзначали Самайн – переддень Нового року. Це свято символізувало перехід з літньої на зимову пору та завершення збору врожаю.
Під час Самайну люди влаштовували мовчазну вечерю, вшановуючи пам'ять померлих родичів і згадуючи лише хороше про них. Після прийняття християнства Самайн був перейменований на День усіх святих, пише 24 Канал з посиланням на Catholic Online.
День усіх святих 2025: що означає це свято?
Існує кілька версій того, як саме встановили дату святкування Дня усіх святих. Однак найбільш поширеною є Указ римського Папи Григорія IV, який встановив дату 1 листопада.
У цей день церква згадує усіх святих християнської віри – відлюдників, євангелістів, сподвижників, церковнослужителів і звичайних християн, які загинули за свою віру. День усіх святих має найвищий ранг у католицькій церкві – торжества, тому віряни обов'язково відвідують месу.
Головною метою свята є вшанування пам'яті святих. Так, у церквах та храмах моляться за всіх, хто прославився добрими справами. Також віряни беруть участь у богослужіннях, а потім вирушають на кладовища, де доглядають за могилами й згадують лише хороше про померлих.
День усіх святих 2025 / Фото Freepik
Чому віряни запалюють свічки на цвинтарі?
- За словами священника Церкви Святого Миколая у Луцьку Миколи Лазуки, запалювання свічки під час молитви має глибокий духовний зміст. Річ у тім, що вона означає правду та істину, які перемагають темряву гріха.
Коли ми запалюємо свічку, ми продовжуємо саму молитву. Коли купуємо у храмі свічку – це є наша пожертва на храм. Дуже часто Ісуса Христа називають Світлом для світу. І це світло ми запалюємо під час богослужіння,
– зауважив протоієрей.
- Також отець Микола додав, що невідомо, коли саме почали робити свічки. Однак у Біблії згадується віск, а саме у Псалмі 67 Давида.