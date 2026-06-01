Це явище традиційно знаменує початок справжнього астрономічного літа. Детальніше про День літнього сонцестояння 2026 – читайте в нашому матеріалі.

Коли буде найдовший день у році?

День літнього сонцестояння цьогоріч припадає на неділю, 21 червня. Саме цього дня Земля повернеться своїм Північним полюсом до Сонця під найбільшим кутом.

Для жителів України світловий день триватиме понад 16 годин. Сонце підніметься на найвищу точку над горизонтом, тому тіні опівдні стануть найкоротшими за весь рік.

Науковці називають цю подію літнім сонцестоянням, адже для спостерігача з Землі наше світило на кілька днів ніби застигає в одній найвищій точці, а вже потім починає свій зворотний рух на південь. Одразу після цього астрономічного явища ночі почнуть поступово збільшуватися, а світлі години – зменшуватися.

Що цікаво, наші предки здавна вважали цей час магічним, влаштовували гучні гуляння біля багать та відзначали розквіт природи і сил землі.

О котрій годині відбудеться літнє сонцестояння 2026 в Україні?

У 2026 році літнє сонцестояння відбудеться 21 червня об 11:25 за київським часом. Так, вже зовсім українці стануть свідками найкоротшої ночі та найдовшого дня у році.