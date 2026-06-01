Натомість очільник країни підписав новий документ, щоб синхронізувати український календар із міжнародним стандартом ООН та посилити інтеграцію у світову спільноту. Про це детальніше – йдеться на Офіційному порталі Верховної Ради.

Коли святкують День захисту дітей в Україні?

Раніше українці традиційно святкували День захисту дітей 1 червня. Однак тепер країна відзначатиме його 20 листопада, оскільки нова дата повністю збігається із Всесвітнім днем дитини. Як йдеться в Указі Президента України "Про День захисту дітей", це рішення допоможе сильніше об'єднати зусилля з іншими країнами задля надійного захисту прав найменших громадян.

Що цікаво, саме 20 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила два фундаментальні документи: Декларацію прав дитини у 1959 році та Конвенцію про права дитини у 1989-му. Україна ратифікувала цю конвенцію ще на початку своєї незалежності, а тепер остаточно закріпила світові стандарти у своєму календарі.

Коли святкують День захисту дітей в Україні 2026 / Фото Magnific

Чи буде додатковий вихідний на День захисту дітей?

В Україні вже п'ятий рік триває воєнний стан. У зв'язку з ним, усі святкові дні скасовуються.

Якщо Президент України продовжить дію воєнного стану до кінця листопада, то День захисту дітей, який у 2026 році припадає на п'ятницю, буде звичайним робочим днем для тих, хто працює за стандартним графіком.