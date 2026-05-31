У цей день наші предки проводили різноманітні обряди для гарного врожаю. Про заборони, Дні ангела, інші свята 31 травня – розповідає Православний церковний календар.

П'ятдесятниця 2026

На п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа апостоли зібралися в Єрусалимі. Там на них у вигляді полум'яних язиків зійшов Святий Дух. Ця подія дала учням Спасителя здатність розмовляти різними мовами, що дозволило їм розпочати велику місію – поширювати Слово Боже серед народів світу. Почувши незвичний шум, місцеві прийшли до місця події. Апостоли вийшли до натовпу та розповіли про диво, після чого значна частина присутніх одразу увірувала в Ісуса Христа.

На свято Трійці віряни відвідують урочисті богослужіння у храмах та освячують зелень. Після цього освячені рослини приносять додому для прикрашання осель. За давньою українською традицією, предки створювали з цієї зелені обереги і ставили їх біля ікон для захисту домівок від нечистої сили.

Що не можна робити на Трійцю 2026?

Не можна сваритися, лихословити й тримати в собі образу.

Не рекомендується ходити в ліс наодинці.

Не варто займатися важкою працею, зокрема копати город, косити траву чи рубати дрова.

Не слід шити, в'язати, вишивати, прати та прибиратися в хаті.

Хто святкує День ангела 31 травня?

За новоюліанським календарем, 31 травня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Борис, Христина, Єремія, Микола, Остап, Пилип і Роман.

Що ще відзначають?

В останню неділю травня українці щороку відзначають День хіміка. Це професійне свято об'єднує науковців, дослідників, викладачів та працівників хімічної і нафтохімічної промисловості. У цей день зазвичай дякують фахівцям за їхній внесок у щоденний комфорт і безпеку суспільства. До того ж у професійне свято на підприємствах та в науково-дослідних інститутах традиційно вшановують найкращих працівників, проводять тематичні виставки та наукові конференції.

Також в останню неділю місяця святкують День Києва. До початку повномасштабного вторгнення на честь свята в місті влаштовували численні культурні та спортивні заходи. Так, мешканці та гості Києва відвідували концерти, мистецькі виставки, ярмарки народних майстрів та благодійні забіги.