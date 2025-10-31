На цю тему вже висловився протоієрей Микола Лазука, клірик Церкви Святого Миколая у Луцьку, в інтерв'ю для програми "Духовна абетка", пише 24 Канал. Для чого запалюють свічки на цвинтарі – читайте далі в матеріалі.

Для чого запалюють свічки на цвинтарі?

Священник Микола Лазука розповів про значення церковних свічок і їхню символіку. Він зауважив, що невідомо, коли саме почали робити свічки. Однак Господь наказав Мойсею поставити у храмі світильники – лампадки, бо під час богослужіння мало бути світло.

У Псалмі 67 Давида читаємо: "Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого". Тож бачимо, що у Біблії вже згадується віск,

– пояснює отець Микола.

За його словами, запалювання свічки під час молитви має глибокий духовний зміст. Так, вона означає правду та істину, які перемагають темряву гріха.

Коли ми запалюємо свічку, ми продовжуємо саму молитву. Коли купуємо у храмі свічку – це є наша пожертва на храм. Дуже часто Ісуса Христа називають Світлом для світу. І це світло ми запалюємо під час богослужіння,

– додає священник.

Священник Микола Лазука про значення церковних свічок: дивіться відео онлайн

Що означає, коли гасне свічка?