Саме тому це свято присвячене вшануванню духів та слов'янському богу Велесу – покровителю худоби й достатку, пише 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua. Про традиції Велесової ночі – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.

Велесова ніч 2025: традиції свята

Напередодні Велесової ночі люди ретельно прибирали у домівках і позбавлялися непотрібних речей. Адже вірили, що це допоможе очиститися від усього негативного та притягнути позитив у життя.

Крім того, серед наших предків існувала традиція приймати лазню, залишаючи там для душ померлих предків новий віник і відро чистої води. Водночас пращурі прикрашали оселі гронами горобини, а біля порогу розсипали сіль для захисту будинку.

Що цікаво, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада предки запалювали свічки та ставили їх на підвіконні, щоб душі померлих могли знайти шлях додому. Водночас предки готували поминальну вечерю, потім збиралися за одним столом та залишали окрему тарілку чи приладдя для душ померлих родичів.

А ритуальні страви, наприклад, млинці, нерідко залишали на вулиці чи підвіконні для частування. Вважалося, що Велесова ніч була часом, коли можна "порадитися" з померлими родичами, щоб вони допомогли розв'язати складні питання.

До того ж Велесова ніч мала особливу магічну силу. У цей час дівчата ворожили на долю та майбутнього чоловіка, кидаючи каштани у вогонь, або запалюючи свічки у гарбузі.

Що відомо про Велесову ніч?