З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Анни у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 9 грудня іменини.

Привітання з Днем ангела Анни 2025: картинки, проза й вірші

У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою, Анно, і добре виконував свої обов'язки!

***

Вітаю тебе, Аннусю, з Днем ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

Привітання з Днем ангела Анни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Я тебе вітаю, мила Анна,

Бо ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я тобі любові і добра!

На многії і благії твої літа!

***

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім'ї любов та шану

З Днем ангела, Анно!

Привітання з Днем ангела Анни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Анно, сьогодні День твого ангела. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше усміхалася, адже, коли ти усміхаєшся, твій ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій ангел зберігає тебе! Будь щаслива!

***

Анно, нехай ангел захищає тебе від усього лихого. Нехай він працює невидимо, але відчутно. Хай береже твій спокій і силу. Бажаю, щоб у житті було якомога більше щасливих моментів. І щоб твої мрії здійснювалися легко.

Привітання з Днем ангела Анни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай усміхається,

І навіть найважчі гори

З успіхом легко долаються.

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров'я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.