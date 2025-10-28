У цей день віряни йдуть на цвинтар, де запалюють свічки й кладуть квіти на могили померлих. Коли саме це роблять – розповідає 24 Канал з посиланням на Catholic Online.
Коли запалюють свічки на цвинтарі?
День усіх святих щороку припадає на 1 листопада. У цей день католики беруть участь у богослужіннях, а потім вирушають на кладовища, де доглядають за могилами, запалюють свічки й згадують лише хороше про померлих. День всіх святих має найвищий ранг у католицькій церкві – торжества, тому віряни обов'язково відвідують месу.
Що цікаво, спершу День усіх святих відзначали 13 травня. Саме цю дату офіційно встановив Папа Римський Боніфацій у 609 році нашої ери.
Однак вже у VIII столітті Папа Римський Григорій ІІІ остаточно проголосив 1 листопада Днем усіх святих, скасувавши святкування 13 травня.
Коли запалюють свічки на кладовищі / Фото Freepik
Для чого запалюють свічки на цвинтарі?
- Священник Православної церкви України Олексій Філюк в інтерв'ю для "20 хвилин" зауважив, що Ісус – світло для всіх християн. Тому запалена свічка разом з молитвою освітлює життя.
- За словами священника, це вже давня традиція, яка передається з покоління в покоління. Церковна свічка символізує правду та істину, які перемагають темряву гріха. Водночас полум'я означає віру в Господа, до якого звертаються віряни, коли потребують допомоги.
Світять свічки на могилах тому, що для когось це традиція, яку передали батьки, хтось це робить, бо так сказав священник в церкві. Головне не те, яку дорогу ви свічку купили чи як багато ви їх ставите. Головне – щира молитва,
– зазначив Олексій Філюк.
- До того ж нерідко свічка випадково згасає. Однак вірянам не варто цього боятися, оскільки турбота та любов до померлого родича нікуди не зникає разом з полум'ям. Християнам слід ще раз запалити свічку та помолитися за упокій душі покійника.