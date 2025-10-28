У цей день віряни йдуть на цвинтар, де запалюють свічки й кладуть квіти на могили померлих. Коли саме це роблять – розповідає 24 Канал з посиланням на Catholic Online.

Не пропустіть Чому в Україні не святкують Геловін: пояснення священників ПЦУ

Коли запалюють свічки на цвинтарі?

День усіх святих щороку припадає на 1 листопада. У цей день католики беруть участь у богослужіннях, а потім вирушають на кладовища, де доглядають за могилами, запалюють свічки й згадують лише хороше про померлих. День всіх святих має найвищий ранг у католицькій церкві – торжества, тому віряни обов'язково відвідують месу.

Що цікаво, спершу День усіх святих відзначали 13 травня. Саме цю дату офіційно встановив Папа Римський Боніфацій у 609 році нашої ери.

Однак вже у VIII столітті Папа Римський Григорій ІІІ остаточно проголосив 1 листопада Днем усіх святих, скасувавши святкування 13 травня.

Коли запалюють свічки на кладовищі / Фото Freepik

До речі, наша редакція розповідала, що таке Велесова ніч та як її відзначають.

Для чого запалюють свічки на цвинтарі?