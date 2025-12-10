24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував повний текст колядки "Бог ся рождає" українською мовою. Збережіть її собі заздалегідь та починайте вчити разом з родиною, щоб встигнути до свята Різдва Христового.
Текст колядки "Бог ся рождає" українською мовою
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім'я, Марія Му Мати!
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться.
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!
Марія му Мати прекрасно співає,
А хор ангельський Їй допомагає.
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться.
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!
Йосиф старенький колише Дитятко:
"Люляй же, люляй, мале Отрочатко!".
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться.
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!
Царі зі сходу славу днесь голосять,
Ладан і смирну, золото приносять.
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться.
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!
А пастиріє к Ньому прибігають,
І яко Царя свойого вітають.
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться.
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!
І ми днесь, браття, к Ньому прибігаймо.
Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.
Тут Ангели чудяться,
Рожденного бояться.
А віл стоїть, трясеться,
Осел смутно пасеться.
Пастиріє клячуть,
В плоті Бога бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!
Колядка "Бог ся рождає": слухайте пісню онлайн
Які ще українські колядки можна легко запам'ятати?
- Перед початком Різдва, яке за новоюліанським календарем відзначають 25 грудня, з'являється важлива та відповідальна місія – вивчити гарну колядку. Однак довгі тексти з незрозумілими словами часто лякають малечу і перетворюють свято на іспит.
- Втім, існують колядки, які мають чіткий ритм, яскраві образи та приспіви, що швидко запам'ятовуються.
- Серед них: "Спи, Ісусе, спи", "По всьому світу стала новина", "Во Вифлеємі нині новина", "Бігла Теличка з Набережничка" і "Коляд, коляд, колядниця".