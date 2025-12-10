24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував повний текст колядки "Бог ся рождає" українською мовою. Збережіть її собі заздалегідь та починайте вчити разом з родиною, щоб встигнути до свята Різдва Христового.

Текст колядки "Бог ся рождає" українською мовою

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім'я, Марія Му Мати!

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться.

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоті Бога бачуть,

Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!

Марія му Мати прекрасно співає,

А хор ангельський Їй допомагає.

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться.

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоті Бога бачуть,

Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!

Йосиф старенький колише Дитятко:

"Люляй же, люляй, мале Отрочатко!".

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться.

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоті Бога бачуть,

Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!

Царі зі сходу славу днесь голосять,

Ладан і смирну, золото приносять.

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться.

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоті Бога бачуть,

Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя свойого вітають.

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться.

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоті Бога бачуть,

Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!

І ми днесь, браття, к Ньому прибігаймо.

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться.

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоті Бога бачуть,

Тут же, тут же, тут же, тут же, тут!

Колядка "Бог ся рождає": слухайте пісню онлайн

