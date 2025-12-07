Її проста, але водночас чарівна мелодія миттєво створює святковий настрій. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував повний текст колядки "Дивная новина" українською мовою. Збережіть його собі заздалегідь та вивчіть до Різдва Христового.

Текст колядки "Дивная новина" українською мовою

Дивная новина: нині Діва Сина

Породила в Вифлеємі Марія єдина!

Породила в Вифлеємі Марія єдина!

Породила в Вифлеємі Марія єдина!

Не в царській палаті, но межи бидляти,

Во пустини, во яскини, а треба всім знати.

Во пустини, во яскини, а треба всім знати.

Во пустини, во яскини, а треба всім знати.

Що то Бога іста Марія Пречиста

І раждає, і питає Єго, як невіста.

І раждає, і питає Єго, як невіста.

І раждає, і питає Єго, як невіста.

На руках тримає і Єму співає,

Всемогучим Створителем своїм називає.

Всемогучим Створителем своїм називає.

Всемогучим Створителем своїм називає.

Мовить: Люляй, Сину, будь со мною вину,

Коли Ти мя Собі взяв єсть за Матір єдину!

Коли Ти мя Собі взяв єсть за Матір єдину!

Коли Ти мя Собі взяв єсть за Матір єдину!

О необименний, о недостиженний!

Спи ж Ти довго, рости скоро, Младенче блаженний.

Спи ж Ти довго, рости скоро, Младенче блаженний.

Спи ж Ти довго, рости скоро, Младенче блаженний.

Я в Тобі надію, Любимий, імію.

Де сам будеш, мене возьмеш, Ти мій Добродію!

Де сам будеш, мене возьмеш, Ти мій Добродію!

Де сам будеш, мене возьмеш, Ти мій Добродію!

Скажи, Правосуде, де хто з вірних буде?

Най зі мною пред Тобою стануть всії люди.

Най зі мною пред Тобою стануть всії люди.

Най зі мною пред Тобою стануть всії люди.

Тобі ся молити і Тебе просити,

Щоби-сь дав нам в Твоїм царстві во вік віків жити.

Щоби-сь дав нам в Твоїм царстві во вік віків жити.

Щоби-сь дав нам в Твоїм царстві во вік віків жити.

Колядка "Дивная новина": слухайте пісню онлайн

