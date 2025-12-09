Ця колядка поєднує в собі гарну мелодію та глибокий зміст, закликаючи українців до прославлення новонародженого Ісуса Христа. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував повний текст різдвяної пісні "Нічка та радісна" для вас та ваших рідних.

Текст колядки "Нічка та радісна" українською мовою

Нічка та радісна

Зорями світила,

У Вифлеємі

Пречиста Діва Сина народила

В яслах на сіні

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

У сяйві великому пастухам у полі

Ангел з'явився.

Він сповістив, що в вертепі убогім

Спас народився!

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

Сповнені радістю до хліва побігли,

До ясел впали,

Славу Святому Новородженому

Богу віддали!

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

Ми також серцем до ясел припадімо,

Христа вітаймо!

Йому Одному, Божому Святому,

Славу віддаймо!

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

Слава Богу, слава на висоті

На землі мир, спокій!

Слава вгорі, мир на землі,

В людях добра воля!

"Нічка та радісна": слухайте пісню онлайн

