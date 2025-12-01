Ця різдвяна пісня лунає в кожній хаті, на міських площах і навіть у фільмах. Вона стала символом української гостинності та родинного затишку. З нагоди наближення різдвяних свят 24 Канал підготував текст колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю" українською мовою. Адже саме ця пісня несе звістку про народження Ісуса Христа та перетворює звичайний вечір на магічне дійство.
Повний текст колядки "Добрий вечір тобі" українською мовою
Добрий вечір тобі,
Пане господарю!
Радуйся! Ой радуйся,земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи
Та все килимами,
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Та кладіть колачі,
З ярої пшениці,
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе,
Три празники в гості,
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що перший празник,
Рождество Христове,
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що другий празник,
Святого Василя,
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А третій же празник,
Святе Водохреще.
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що перший празник,
Зішле тобі втіху,
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що другий празник,
Зішле тобі щастя,
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що третій празник,
Зішле ще й здоров'я
Радуйся! Ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
Колядки на Різдво / Фото Pinterest
Коли можна колядувати?
- Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар у 2023 році дати колядування змінилися. Відтоді українці розпочинають завжди співати колядки у Святвечір, 24 грудня, після появи першої зірки на небі, або ж вранці 25 грудня, після богослужіння.
- Водночас ті, хто дотримується старого стилю, колядують 6 – 7 січня.
- Що цікаво, співати колядки дозволяється аж до свята Водохреща, яке за новим календарем припадає на 6 січня, а за старим – на 19 січня.