Текст цієї колядки є унікальним переплетенням біблійного сюжету з глибокими національними традиціями, пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні". Зберігайте собі слова цієї різдвяної пісні та вивчіть її разом з рідними.
Повний текст колядки "Нова радість стала" українською мовою
Нова радість стала,
Яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна
У весь світ засіяла.
Де Христос родився,
З Діви воплотився,
Як чоловік пеленами
Убого повився.
Пастушки з ягнятком
Перед тим дитятко
На колінця припадають,
Царя-Бога вихваляють.
Ой Ти, Царю, Царю,
Небесний Владарю,
Даруй літа щасливії
Сего дому господарю.
Сего дому господарю
І сій господині,
Даруй літа щасливії
Нашій славній Україні.
Коли можна колядувати?
- Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар у 2023 році дати колядування змінилися. Відтоді українці розпочинають завжди співати колядки у Святвечір, 24 грудня, після появи першої зірки на небі, або ж вранці 25 грудня, після богослужіння.
- Водночас ті, хто дотримується старого стилю, колядують 6 – 7 січня.
- Що цікаво, співати колядки дозволяється аж до свята Водохреща, яке за новим календарем припадає на 6 січня, а за старим – на 19 січня.