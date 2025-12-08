Текст цієї колядки є унікальним переплетенням біблійного сюжету з глибокими національними традиціями, пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні". Зберігайте собі слова цієї різдвяної пісні та вивчіть її разом з рідними.

Цікаво Їх точно варто заспівати на Різдво: 7 старовинних українських колядок, які ніхто не знає

Повний текст колядки "Нова радість стала" українською мовою

Нова радість стала,

Яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна

У весь світ засіяла.

Де Христос родився,

З Діви воплотився,

Як чоловік пеленами

Убого повився.

Пастушки з ягнятком

Перед тим дитятко

На колінця припадають,

Царя-Бога вихваляють.

Ой Ти, Царю, Царю,

Небесний Владарю,

Даруй літа щасливії

Сего дому господарю.

Сего дому господарю

І сій господині,

Даруй літа щасливії

Нашій славній Україні.

Колядка "Нова радість стала": слухайте пісню онлайн

Коли можна колядувати?