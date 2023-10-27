Свято на державному рівні запровадив перший президент України Леонід Кравчук. Цей день також присвячується видатному літописцю – Нестору. Його вважають послідовником слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Він також був ченцем Київо-Печерської лаври. 24 Канал зібрав добірку привітань із Днем української писемності та мови.
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Привітання з Днем української писемності та мови
Нехай ллється пісня українська,
Мелодична, ніжна, як струмок,
І до неба високо піднісся
Дітлахів співучий голосок.
День сьогодні мови солов’їної,
І радіє український люд,
Так святкуймо ж, браття, всією країною,
Що співочою Україною звуть!
Привітання з Днем писемності / Фото "Всеосвіта"
Чудовий день у листопаді,
Писемності та мови День,
Велике свято українське,
Поваги гідне та пісень.
Шануйте завжди українську,
Співоча мова пестить слух,
Її почуєш – сум зникає,
І стане швидшим серця стук.
З Днем української писемності / Фото "Всеосвіта"
Українська мова недаремно зветься солов’їною. Тож ми хочемо побажати, щоб світоч нашої древньої та поетичної мови ніколи не згасала. Нехай же в цей чудовий день вона ллється звідусіль!
Привітання з Днем писемності / Фото ЗМР
Вітаємо з Днем писемності! Нехай завжди живе та процвітає наша мелодійна мова, увіковічена на папері великим Тарасом Григоровичем Шевченко! Нехай діти старанно навчаються граматиці, а нові поети продовжують славні традиції нашої писемності!
З Днем української писемності / Фото з ютубу
З Днем писемності та мови!
Хай живе вкраїнське слово.
Бережімо, як святиню
Мову рідну й Україну.
Хай звучать казки та вірші,
З кожним днем хай буде більше
Тих, хто рідну мову знає.
Тих, хто нею розмовляє.
День української писемності / Фото Pinterest
В День письменності української й мови
Закликаю: цінуй рідне слово,
Хай звучить воно в тебе у серці,
Хай бринить ніжно й тепло на денці.
Бережи й плекай мову рідну,
Хай і чути її буде, й видно.
Про красу дбай її й чистоту,
Хай вона набере висоту
І лунає завжди, усюди,
Хай на ній розмовляють всі люди,
Бо вона дивовижно красива,
Милозвучна та ніжна на диво!
З Днем української писемності / Фото ЛМР
Із Днем писемності та мови
Вітаю з радістю тебе!
Вона — для гордості основа,
У серці повсякчас живе.
Така рідненька, солов'їна,
Немов, жива вода для нас.
Ні, не померкне Україна,
Настане слави її час!
Наша мова, як та пісня,
В серці лине так барвисто.
Треба мову рідну вчити,
Шанувати й любити.
З Днем української писемності / Фото "Ліза"
В День писемності вітаю!
Слова щирі надсилаю.
Хай зігріє солов’ятко,
Мови рідної зернятко.
В кожнім серці, щоб зростало,
Мову рідну прославляло.
Щоб усі на світі знали,
Розуміли, шанували.