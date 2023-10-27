Свято на державному рівні запровадив перший президент України Леонід Кравчук. Цей день також присвячується видатному літописцю – Нестору. Його вважають послідовником слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Він також був ченцем Київо-Печерської лаври. 24 Канал зібрав добірку привітань із Днем української писемності та мови.

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Привітання з Днем української писемності та мови

Нехай ллється пісня українська,

Мелодична, ніжна, як струмок,

І до неба високо піднісся

Дітлахів співучий голосок.

День сьогодні мови солов’їної,

І радіє український люд,

Так святкуймо ж, браття, всією країною,

Що співочою Україною звуть!



Привітання з Днем писемності / Фото "Всеосвіта"

Чудовий день у листопаді,

Писемності та мови День,

Велике свято українське,

Поваги гідне та пісень.

Шануйте завжди українську,

Співоча мова пестить слух,

Її почуєш – сум зникає,

І стане швидшим серця стук.



З Днем української писемності / Фото "Всеосвіта"

Українська мова недаремно зветься солов’їною. Тож ми хочемо побажати, щоб світоч нашої древньої та поетичної мови ніколи не згасала. Нехай же в цей чудовий день вона ллється звідусіль!



Привітання з Днем писемності / Фото ЗМР

Вітаємо з Днем писемності! Нехай завжди живе та процвітає наша мелодійна мова, увіковічена на папері великим Тарасом Григоровичем Шевченко! Нехай діти старанно навчаються граматиці, а нові поети продовжують славні традиції нашої писемності!



З Днем української писемності / Фото з ютубу

З Днем писемності та мови!

Хай живе вкраїнське слово.

Бережімо, як святиню

Мову рідну й Україну.

Хай звучать казки та вірші,

З кожним днем хай буде більше

Тих, хто рідну мову знає.

Тих, хто нею розмовляє.



День української писемності / Фото Pinterest

В День письменності української й мови

Закликаю: цінуй рідне слово,

Хай звучить воно в тебе у серці,

Хай бринить ніжно й тепло на денці.

Бережи й плекай мову рідну,

Хай і чути її буде, й видно.

Про красу дбай її й чистоту,

Хай вона набере висоту

І лунає завжди, усюди,

Хай на ній розмовляють всі люди,

Бо вона дивовижно красива,

Милозвучна та ніжна на диво!



З Днем української писемності / Фото ЛМР

Із Днем писемності та мови

Вітаю з радістю тебе!

Вона — для гордості основа,

У серці повсякчас живе.

Така рідненька, солов'їна,

Немов, жива вода для нас.

Ні, не померкне Україна,

Настане слави її час!

Наша мова, як та пісня,

В серці лине так барвисто.

Треба мову рідну вчити,

Шанувати й любити.



З Днем української писемності / Фото "Ліза"

В День писемності вітаю!

Слова щирі надсилаю.

Хай зігріє солов’ятко,

Мови рідної зернятко.

В кожнім серці, щоб зростало,

Мову рідну прославляло.

Щоб усі на світі знали,

Розуміли, шанували.