У деяких східних країнах Новий рік починається пізніше, ніж у нас. За китайською традицією, він стартує 10 лютого 2024 року та закінчиться 28 січня 2025 року. Кольором року стане зелений: він символізує розквіт природи та зародження чогось нового. А рік якої тварини стане 2024 – знає 24 Канал.

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Якої тварини 2024 рік за східним календарем

За східною традицією, покровителем 2024 року стане Дерев’яний Дракон. Цю тварину поважають в китайській культурі чи не найбільше. У давнину східних імператорів вважали перевтіленням цих істот.

Лише поважні особи могли одягати речі із зображенням дракона. Недарма кажуть, що люди, під цим знаком, характеризуються особливою амбіційністю та наполегливістю.

За східними мотивами, кожен знак зодіаку дотичний до однієї або кількох з 5 стихій. Йдеться про Дерево, Вогонь, Землю, Метал і Воду. Саме Дракон символізує стихію Землі та Дерева.

Земля є уособленням достатку, багатства, стабільності. Тож її можна поєднати з такими рисами, як працьовитість, надійність та щедрість. Тоді як дерево – означає початок чогось нового та невідомого. Воно символізує ріст і процвітання.

Дракон загалом вважається небезпечною твариною. Однак, кажуть, що саме Дерев’яний Дракон є досить гнучким і терплячим. Фахівці переконані, що Дракон допоможе адаптуватися у різних життєвих ситуаціях. Тож хвилюватися не варто.