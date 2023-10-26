В некоторых восточных странах Новый год начинается позже, чем у нас. По китайской традиции он стартует 10 февраля 2024 года и закончится 28 января 2025 года. Цветом года станет зеленый: он символизирует расцвет природы и зарождение чего-нибудь нового. А год какого животного станет 2024 – знает 24 Канал.

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Какого животного 2024 год по восточному календарю

По восточной традиции, покровителем 2024 года станет Деревянный Дракон. Это животное уважают в китайской культуре больше всего. В древности восточных императоров считали перевоплощением этих существ.

Лишь уважаемые лица могли одевать вещи с изображением дракона. Недаром говорят, что люди под этим знаком характеризуются особой амбициозностью и настойчивостью.

По восточным мотивам, каждый знак зодиака причастен к одной или нескольким из 5 стихий. Речь идет о Дереве, Огне, Земле, Металле и Воде. Именно Дракон символизирует стихию Земли и Деревья.

Земля является олицетворением богатства, стабильности. Ее можно ассоциировать с такими чертами, как трудолюбие, надежность и щедрость. В то время как дерево означает начало чего-то нового и неизвестного. Оно символизирует рост и процветание.

Дракон вообще считается опасным животным. Однако, говорят, что именно Деревянный Дракон достаточно гибок и терпелив. Специалисты уверены, что Дракон поможет адаптироваться в разных жизненных ситуациях. Так что волноваться не стоит.