На официальном уровне праздник ввел первый президент Украины Леонид Кучма в 1997 году. Этим он поддержал идею общественных организаций, которые хотели подчеркнуть важность украинского языка. А когда День письменности в 2023 году – расскажет 24 Канал.

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Когда День письменности в 2023 году

Действующий президент Владимир Зеленский в конце июля издал указ, согласно которому дать некоторые праздники были изменены. Речь шла о тех, которые касаются церковного календаря. В частности, и День украинской письменности и языка.

Каждый год праздник приходился 9 ноября, вместе с празднованием Дня памяти Преподобного Нестора Летописца. Он написал летопись "Повесть временных лет", а также был монахом Киево-Печерского монастыря. Нестора считают последователем Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность.

С 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли на новый календарь. Соответственно, дата праздника Преподобного Нестора Летописца стала другой. Также перенесли День украинской письменности и языка: с 9 ноября на 27 октября.

Традиционно в этот день украинцы принимают участие во Всеукраинском радиодиктанте. В этом году он тоже состоится 27 октября. Присоединиться к написанию может каждый желающий. После этого написанный диктант нужно сфотографировать и на протяжении суток отправить по специальному электронному адресу.