На офіційному рівні свято запровадив перший президент України Леонід Кучма у 1997 році. Цим він підтримав ідею громадських організацій, які хотіли підкрелсити важливість української мови. А коли День писемності в 2023 році – розкаже 24 Канал.

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Коли День писемності в 2023 році

Чинний президент Володимир Зеленський наприкінці липня видав указ, відповідно до якого дати деяких свят було змінено. Йшлося про ті, які стосуються церковного календаря. Зокрема, й День української писемності та мови.

Кожного року свято припадало на 9 листопада, разом із відзначеням Дня пам’яті Преподобного Нестора Літописця. Він написав літопис "Повість минулих літ", а також був ченцем Києво-Печерського монастиря. Нестора вважають послідовником Кирила та Мефодія, які створили слов'янську писемність.

З першого вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новий календар. Відповідно, дата свята Преподобного Нестора Літописця стала іншою. Також перенесли День української писемності та мови: з 9 листопада на 27 жовтня.

Традиційно у цей день, українці беруть участь у Всеукраїнському радіодиктанті. Тож цьогоріч він теж відбудеться 27 жовтня. Долучитися до написання може кожен охочий. Після цього написаний диктант треба сфотографувати та впродовж доби відправити на спеціальну електронну адресу.