Праздник на государственном уровне ввел первый президент Украины Леонид Кравчук. Этот день также посвящается выдающемуся летописцу – Нестору. Его считают последователем славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он был монахом Киево-Печерской лавры. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Днем украинской письменности и языка.
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Поздравление с Днем украинской письменности и языка
Язык Украины и мягкий, и нежный.
Поэзии сколько! И песен, и слов...
Язык – он спокойный, родной, безмятежный:
Основа признаний, бесед и стихов!
Спасибо, язык наш! Ты делаешь ближе
Друг к другу людей... И мы ценим тебя!
Сегодня прочтём много писем и книжек,
Листы и страницы слегка теребя.
Поздравление с Днем письменности / Фото "Всеобразование"
Письменности день и языка,
И хоть дорога не легка,
С большими силами вперед,
Удача в жизни только ждет.
Скорей, народ, объединяйся,
Поздравляться не стесняйся,
Улыбайтесь в день развитий,
Беззаботно в путь идите.
С Днем украинской письменности / Фото "Всеобразование"
Украинский язык не зря называется соловьиным. Поэтому мы хотим пожелать, чтобы свет нашего древнего и поэтического языка никогда не угасал. Пусть же в этот прекрасный день он льется отовсюду!
Поздравление с Днем письменности / Фото ОМР
Поздравляем с Днем письменности! Пусть всегда живет и процветает наш мелодичный язык, увековеченный на бумаге великим Тарасом Григорьевичем Шевченко! Пусть дети усердно учатся грамматике, а новые поэты продолжают славные традиции нашей письменности!
С Днем украинской письменности / Фото с ютуба
Когда же возникло древнейшее слово,
Об этом не думаем мы говоря,
Что значит язык, и что в этом такого,
Про то мудрецы толковали не зря!
Ведь без языка не бывает народа,
У каждой страны своя письменность есть,
Язык — это право людей на свободу,
И слово родное должны мы беречь.
Пусть речь украинская станет основой,
Для сильной, могучей, великой страны,
Поможет он выстоять в мире суровом,
И славными будут земли той сыны.
День украинской письменности / Фото Pinterest
Как красивая песня, украинский язык,
Как бескрайнее небо, как чистый родник,
С древних времен, он прошел сквозь века,
Стал могучим и сильным, как весною река!
Украинская письменность, выше похвал,
Занимает по праву, золотой пьедестал!
С праздником вас, с Днем языка,
Пусть жизнь ваша будет, светла и легка,
Любите, храните, язык наш родной,
Мы связаны с ним единой судьбой!
С Днем украинской письменности / Фото ЛГС
В день письменности, языка
Я шлю вам поздравления.
Желаю в руки взять словарь
Сейчас без промедления.
Пусть речь родная станет чище,
Ошибки мы искореним,
И наш язык, прекрасный самый,
Почетом, славой наградим.
С Днем украинской письменности / Фото "Лиза"
С Днем письменности Украины,
Сердечно поздравляем вас,
Желаем добрых дней и светлых,
Быть грамотеями подчас.
Язык родной любить и славить,
Как Родину свою любить,
Еще мы искренне желаем,
На этом свете долго жить!