День української музики відзначатиметься щороку у третю суботу вересня. "За" проголосували 292 депутати, пише 24 Канал.
Яка мета Дня української музики?
На сайті Верховної Ради України йдеться, що метою Дня української музики "є вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії РФ, а також зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу". Крім того, свято стане важливим інструментом культурної дипломатії.
Дату обрали невипадково. Річ у тім, що у 1989 році з 17 до 24 вересня у Чернівцях пройшов 1-й Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики "Червона рута". Ця подія стала знаковою в історії української культури та сучасної української музики, повідомили у пресслужбі ВР.
Голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко наголосив, що сьогодні українська музика "є не лише мистецтвом, а й частиною інформаційної безпеки та культурного фронту держави". Також, за його словами, запровадити День української музики запропонували представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав.
Санченко зазначив, що "професійна музична спільнота має отримати власний день для консолідації зусиль задля розвитку української музики та посилення державної підтримки галузі".
Інші важливі дати у вересні
- 1 вересня – День знань
- 2 вересня – День нотаріату
- 7 вересня – День воєнної розвідки України
- 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника
- 10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам
- 14 вересня – День танкових військ
- 15 вересня – Міжнародний день демократії
- 17 вересня – День рятувальника в Україні
- 21 вересня – Міжнародний день миру
- 22 вересня – День партизанської слави в Україні
- 27 вересня – Всесвітній день туризму
- 29 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, День отоларинголога в Україні, Всесвітній день серця
- 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача