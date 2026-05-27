День украинской музыки будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября. "За" проголосовали 292 депутата, пишет 24 Канал.

Какова цель Дня украинской музыки?

На сайте Верховной Рады Украины говорится, что целью Дня украинской музыки "является чествование вклада украинских исполнителей и деятелей музыкальной индустрии в развитие национальной культуры, поддержка культурного сопротивления в условиях вооруженной агрессии РФ, а также укрепление украинского культурного пространства, свободного от российского влияния". Кроме того, праздник станет важным инструментом культурной дипломатии.

Дату выбрали неслучайно. Дело в том, что в 1989 году с 17 по 24 сентября в Черновцах прошел 1-й Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки "Червона рута". Это событие стало знаковым в истории украинской культуры и современной украинской музыки, сообщили в пресс-службе ВР.

Председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Санченко отметил, что сегодня украинская музыка "является не только искусством, но и частью информационной безопасности и культурного фронта государства". Также, по его словам, ввести День украинской музыки предложили представители музыкальной индустрии, в частности Украинское агентство по авторским и смежным правам.

Санченко отметил, что "профессиональное музыкальное сообщество должно получить собственный день для консолидации усилий для развития украинской музыки и усиления государственной поддержки отрасли".

