У цей день наші предки сіяли льон та висаджували огірки. Про Дні ангела й інші свята 27 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського

Ферапонт народився і працював у місті Сардіс. Саме там він проповідував християнство та навертав язичників до своєї віри. Така діяльність обурила римського імператора Юліана, і правитель наказав схопити та ув'язнити проповідника. У в'язниці Ферапонт знову заявив про відданість Богові, через що зазнав страшних мук. Відомо, що наглядачі морили його голодом і спрагою та постійно катували. Попри знущання, святий проявив непохитність у переконаннях і не зрікся Христа. Згодом мучителі повели його до річки Астале, де жорстоко побили, та невдовзі від отриманих ран Ферапонт загинув.

Хто святкує День ангела 27 травня?

За новоюліанським календарем, 27 травня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Феодора та Іван.

Що ще відзначають?

Щороку 27 травня українці відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Раніше це свято припадало на 29 липня, але Президент України Володимир Зеленський змінив дату своїм указом. Річ у тім, що саме 27 травня 2014 року спецпризначенці вибили окупантів із нового термінала Донецького аеропорту та підняли над ним український прапор.

Водночас міжнародна спільнота сьогодні також святкує День екстреної медичної допомоги. Його заснували на честь ухвалення установчого акта Європейського товариства екстреної медицини 27 травня 1994 року. Ця подія нагадує про величезну цінність праці лікарів невідкладної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та всіх фахівців, які щодня рятують людські життя.